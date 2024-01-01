Бутанские нгултрумы в украинские гривны

Сконвертируйте BTN в UAH по реальному обменному курсу

1 000 btn
492,31 uah

Nu.1,000 BTN = ₴0,4923 UAH

Среднерыночный курс в 01:45
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1 BTN в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49260,4926
Низкий0,48160,4690
В среднем0,48470,4793
Изменить1.80%3.71%
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Соотношение 1 BTN к UAH

За последние 30 дней максимальный курс BTN к UAH составил 0,4926, а минимальный — 0,4816. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4847. Изменение курса BTN к UAH в процентном соотношении составило 1.80.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к UAH составил 0,4926, а минимальный — 0,4690. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4793. Изменение курса BTN к UAH в процентном соотношении составило 3.71.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2830,9180,7731,3451,6591,493
1 CAD0,73113,340,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49219,90910,8421,4641,8061,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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BTN в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Украинская гривна
1 BTN0,49231 UAH
5 BTN2,46153 UAH
10 BTN4,92305 UAH
20 BTN9,84610 UAH
50 BTN24,61525 UAH
100 BTN49,23050 UAH
250 BTN123,07625 UAH
500 BTN246,15250 UAH
1000 BTN492,30500 UAH
2000 BTN984,61000 UAH
5000 BTN2 461,52500 UAH
10000 BTN4 923,05000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Бутанский нгултрум
1 UAH2,03126 BTN
5 UAH10,15630 BTN
10 UAH20,31260 BTN
20 UAH40,62520 BTN
50 UAH101,56300 BTN
100 UAH203,12600 BTN
250 UAH507,81500 BTN
500 UAH1 015,63000 BTN
1000 UAH2 031,26000 BTN
2000 UAH4 062,52000 BTN
5000 UAH10 156,30000 BTN
10000 UAH20 312,60000 BTN