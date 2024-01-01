История обменного курса бутанский нгултрум–украинские гривны

Обменный курс бутанский нгултрум/украинские гривны сейчас составляет 0,493, отражая изменение в размере 0.164% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.228% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/украинские гривны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,493, и минимумом, равным 0,486, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.317% увеличение стоимости.