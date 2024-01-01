История обменного курса бутанский нгултрум–канадские доллары

Обменный курс бутанский нгултрум/канадские доллары сейчас составляет 0,016, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.364% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/канадские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,016, и минимумом, равным 0,016, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.169% увеличение стоимости.