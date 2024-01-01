История обменного курса бутанский нгултрум–новозеландские доллары

Обменный курс бутанский нгултрум/новозеландские доллары сейчас составляет 0,020, отражая изменение в размере 0.664% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.881% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,020, и минимумом, равным 0,020, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.272% уменьшение стоимости.