نغولتروم بوتاني إلى الدولار الغياني

تحويل BTN إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
2519.87 gyd

1.00000 BTN = 2.51987 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:18 UTC
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BTN إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار غياني
1 BTN2.51987 GYD
5 BTN12.59935 GYD
10 BTN25.19870 GYD
20 BTN50.39740 GYD
50 BTN125.99350 GYD
100 BTN251.98700 GYD
250 BTN629.96750 GYD
500 BTN1259.93500 GYD
1000 BTN2519.87000 GYD
2000 BTN5039.74000 GYD
5000 BTN12599.35000 GYD
10000 BTN25198.70000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / نغولتروم بوتاني
1 GYD0.39685 BTN
5 GYD1.98423 BTN
10 GYD3.96846 BTN
20 GYD7.93692 BTN
50 GYD19.84230 BTN
100 GYD39.68460 BTN
250 GYD99.21150 BTN
500 GYD198.42300 BTN
1000 GYD396.84600 BTN
2000 GYD793.69200 BTN
5000 GYD1984.23000 BTN
10000 GYD3968.46000 BTN