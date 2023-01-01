نغولتروم بوتاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BTN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
1644.81 isk

1.00000 BTN = 1.64481 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:46 UTC
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BTN إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Icelandic Króna
1 BTN1.64481 ISK
5 BTN8.22405 ISK
10 BTN16.44810 ISK
20 BTN32.89620 ISK
50 BTN82.24050 ISK
100 BTN164.48100 ISK
250 BTN411.20250 ISK
500 BTN822.40500 ISK
1000 BTN1644.81000 ISK
2000 BTN3289.62000 ISK
5000 BTN8224.05000 ISK
10000 BTN16448.10000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / نغولتروم بوتاني
1 ISK0.60797 BTN
5 ISK3.03986 BTN
10 ISK6.07972 BTN
20 ISK12.15944 BTN
50 ISK30.39860 BTN
100 ISK60.79720 BTN
250 ISK151.99300 BTN
500 ISK303.98600 BTN
1000 ISK607.97200 BTN
2000 ISK1215.94400 BTN
5000 ISK3039.86000 BTN
10000 ISK6079.72000 BTN