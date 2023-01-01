نغولتروم بوتاني إلى كيب لاوي

تحويل BTN إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٤٢٬٢٨١ lak

1.00000 BTN = 242.28100 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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BTN إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064788.53371.43661.65970.957618.2104
1GBP1.1576111.23255102.4911.663081.921361.1085321.0813
1USD0.939250.811326183.15371.34931.558850.899417.1038
1INR0.01129510.009756950.012025910.01622660.01874660.01081610.205689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كيب لاوسي
1 BTN242.28100 LAK
5 BTN1211.40500 LAK
10 BTN2422.81000 LAK
20 BTN4845.62000 LAK
50 BTN12114.05000 LAK
100 BTN24228.10000 LAK
250 BTN60570.25000 LAK
500 BTN121140.50000 LAK
1000 BTN242281.00000 LAK
2000 BTN484562.00000 LAK
5000 BTN1211405.00000 LAK
10000 BTN2422810.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / نغولتروم بوتاني
1 LAK0.00413 BTN
5 LAK0.02064 BTN
10 LAK0.04127 BTN
20 LAK0.08255 BTN
50 LAK0.20637 BTN
100 LAK0.41274 BTN
250 LAK1.03186 BTN
500 LAK2.06372 BTN
1000 LAK4.12744 BTN
2000 LAK8.25488 BTN
5000 LAK20.63720 BTN
10000 LAK41.27440 BTN