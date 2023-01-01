100 نغولتروم بوتاني إلى كيب لاوي

تحويل BTN إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

100 btn
23848.40 lak

1.00000 BTN = 238.48400 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:48 UTC
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BTN إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.079289.28311.46621.667880.954218.4137
1GBP1.1687711.26135104.3521.713671.949391.1152421.5217
1USD0.92660.792801182.73081.35861.545480.884217.0624
1INR0.01120030.00958290.012087410.01642190.01868080.01068770.20624

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كيب لاوسي
1 BTN238.48400 LAK
5 BTN1192.42000 LAK
10 BTN2384.84000 LAK
20 BTN4769.68000 LAK
50 BTN11924.20000 LAK
100 BTN23848.40000 LAK
250 BTN59621.00000 LAK
500 BTN119242.00000 LAK
1000 BTN238484.00000 LAK
2000 BTN476968.00000 LAK
5000 BTN1192420.00000 LAK
10000 BTN2384840.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / نغولتروم بوتاني
1 LAK0.00419 BTN
5 LAK0.02097 BTN
10 LAK0.04193 BTN
20 LAK0.08386 BTN
50 LAK0.20966 BTN
100 LAK0.41931 BTN
250 LAK1.04828 BTN
500 LAK2.09657 BTN
1000 LAK4.19314 BTN
2000 LAK8.38628 BTN
5000 LAK20.96570 BTN
10000 LAK41.93140 BTN