نغولتروم بوتاني إلى دينار صربي

تحويل BTN إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٣١٧٫٨٨ rsd

1.00000 BTN = 1.31788 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
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BTN إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0649588.55431.436941.660350.9576518.2036
1GBP1.1576111.23285102.5161.663481.922121.1085821.0736
1USD0.939050.811129183.15351.34931.559090.899217.0934
1INR0.01129250.009754590.01202610.01622660.01874950.01081370.205564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدينار الصربي
1 BTN1.31788 RSD
5 BTN6.58940 RSD
10 BTN13.17880 RSD
20 BTN26.35760 RSD
50 BTN65.89400 RSD
100 BTN131.78800 RSD
250 BTN329.47000 RSD
500 BTN658.94000 RSD
1000 BTN1317.88000 RSD
2000 BTN2635.76000 RSD
5000 BTN6589.40000 RSD
10000 BTN13178.80000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / نغولتروم بوتاني
1 RSD0.75879 BTN
5 RSD3.79397 BTN
10 RSD7.58793 BTN
20 RSD15.17586 BTN
50 RSD37.93965 BTN
100 RSD75.87930 BTN
250 RSD189.69825 BTN
500 RSD379.39650 BTN
1000 RSD758.79300 BTN
2000 RSD1517.58600 BTN
5000 RSD3793.96500 BTN
10000 RSD7587.93000 BTN