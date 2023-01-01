100 نغولتروم بوتاني إلى دينار صربي

تحويل BTN إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ btn
١٣١٫١٦ rsd

1.00000 BTN = 1.31159 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:23 UTC
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BTN إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.0801589.31621.467871.669730.9543518.4267
1GBP1.1689111.2626104.4031.715811.951771.1155521.5392
1USD0.92580.792016182.68871.358951.545830.8834517.0594
1INR0.01119620.009578290.012093610.01643450.01869460.0106840.206309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدينار الصربي
1 BTN1.31159 RSD
5 BTN6.55795 RSD
10 BTN13.11590 RSD
20 BTN26.23180 RSD
50 BTN65.57950 RSD
100 BTN131.15900 RSD
250 BTN327.89750 RSD
500 BTN655.79500 RSD
1000 BTN1311.59000 RSD
2000 BTN2623.18000 RSD
5000 BTN6557.95000 RSD
10000 BTN13115.90000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / نغولتروم بوتاني
1 RSD0.76243 BTN
5 RSD3.81216 BTN
10 RSD7.62432 BTN
20 RSD15.24864 BTN
50 RSD38.12160 BTN
100 RSD76.24320 BTN
250 RSD190.60800 BTN
500 RSD381.21600 BTN
1000 RSD762.43200 BTN
2000 RSD1524.86400 BTN
5000 RSD3812.16000 BTN
10000 RSD7624.32000 BTN