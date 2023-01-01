5 نغولتروم بوتاني إلى دينار صربي

تحويل BTN إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

5 btn
6.56 rsd

1.00000 BTN = 1.31147 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:24 UTC
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BTN إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.080389.33231.468021.669710.9544518.4256
1GBP1.1688411.26265104.4111.715821.951551.115621.5358
1USD0.925650.791985182.69211.35891.54560.883517.056
1INR0.01119420.009577520.012093110.01643330.0186910.01068420.206259

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدينار الصربي
1 BTN1.31147 RSD
5 BTN6.55735 RSD
10 BTN13.11470 RSD
20 BTN26.22940 RSD
50 BTN65.57350 RSD
100 BTN131.14700 RSD
250 BTN327.86750 RSD
500 BTN655.73500 RSD
1000 BTN1311.47000 RSD
2000 BTN2622.94000 RSD
5000 BTN6557.35000 RSD
10000 BTN13114.70000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / نغولتروم بوتاني
1 RSD0.76250 BTN
5 RSD3.81251 BTN
10 RSD7.62502 BTN
20 RSD15.25004 BTN
50 RSD38.12510 BTN
100 RSD76.25020 BTN
250 RSD190.62550 BTN
500 RSD381.25100 BTN
1000 RSD762.50200 BTN
2000 RSD1525.00400 BTN
5000 RSD3812.51000 BTN
10000 RSD7625.02000 BTN