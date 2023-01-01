نغولتروم بوتاني إلى شلن أوغندي

تحويل BTN إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٥٬١٣١ ugx

1.00000 BTN = 45.13090 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065288.56541.437271.660870.957718.2085
1GBP1.1575411.233102.5171.663691.922511.1085821.0769
1USD0.93880.81103183.14441.34931.559210.8991517.094
1INR0.01129110.009754480.012027310.01622840.0187530.01081430.205594

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / شلن أوغندي
1 BTN45.13090 UGX
5 BTN225.65450 UGX
10 BTN451.30900 UGX
20 BTN902.61800 UGX
50 BTN2256.54500 UGX
100 BTN4513.09000 UGX
250 BTN11282.72500 UGX
500 BTN22565.45000 UGX
1000 BTN45130.90000 UGX
2000 BTN90261.80000 UGX
5000 BTN225654.50000 UGX
10000 BTN451309.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / نغولتروم بوتاني
1 UGX0.02216 BTN
5 UGX0.11079 BTN
10 UGX0.22158 BTN
20 UGX0.44316 BTN
50 UGX1.10789 BTN
100 UGX2.21578 BTN
250 UGX5.53945 BTN
500 UGX11.07890 BTN
1000 UGX22.15780 BTN
2000 UGX44.31560 BTN
5000 UGX110.78900 BTN
10000 UGX221.57800 BTN