1 نغولتروم بوتاني إلى شلن أوغندي

تحويل BTN إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1 btn
45 ugx

1.00000 BTN = 44.98340 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 7:23 UTC
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BTN إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079989.31311.467581.670640.9548518.4575
1GBP1.1690411.2624104.4071.71561.952971.1162621.5768
1USD0.9260.792142182.7051.3591.547030.884217.0919
1INR0.01119660.009577920.012091210.01643190.01870540.0106910.206661

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / شلن أوغندي
1 BTN44.98340 UGX
5 BTN224.91700 UGX
10 BTN449.83400 UGX
20 BTN899.66800 UGX
50 BTN2249.17000 UGX
100 BTN4498.34000 UGX
250 BTN11245.85000 UGX
500 BTN22491.70000 UGX
1000 BTN44983.40000 UGX
2000 BTN89966.80000 UGX
5000 BTN224917.00000 UGX
10000 BTN449834.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / نغولتروم بوتاني
1 UGX0.02223 BTN
5 UGX0.11115 BTN
10 UGX0.22230 BTN
20 UGX0.44461 BTN
50 UGX1.11152 BTN
100 UGX2.22304 BTN
250 UGX5.55760 BTN
500 UGX11.11520 BTN
1000 UGX22.23040 BTN
2000 UGX44.46080 BTN
5000 UGX111.15200 BTN
10000 UGX222.30400 BTN