نغولتروم بوتاني إلى درام أرميني

تحويل BTN إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٬٦٤٩٫٧٢ amd

1.00000 BTN = 4.64972 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:40 UTC
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BTN إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.53511.436921.660740.957618.219
1GBP1.1573411.23225102.4681.663041.922091.1082721.0861
1USD0.939250.811524183.1551.34961.559820.899417.1119
1INR0.0112950.009759170.012025710.01622990.0187580.01081590.205783

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / درام أرمينية
1 BTN4.64972 AMD
5 BTN23.24860 AMD
10 BTN46.49720 AMD
20 BTN92.99440 AMD
50 BTN232.48600 AMD
100 BTN464.97200 AMD
250 BTN1162.43000 AMD
500 BTN2324.86000 AMD
1000 BTN4649.72000 AMD
2000 BTN9299.44000 AMD
5000 BTN23248.60000 AMD
10000 BTN46497.20000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / نغولتروم بوتاني
1 AMD0.21507 BTN
5 AMD1.07533 BTN
10 AMD2.15066 BTN
20 AMD4.30132 BTN
50 AMD10.75330 BTN
100 AMD21.50660 BTN
250 AMD53.76650 BTN
500 AMD107.53300 BTN
1000 AMD215.06600 BTN
2000 AMD430.13200 BTN
5000 AMD1075.33000 BTN
10000 AMD2150.66000 BTN