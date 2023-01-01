1 نغولتروم بوتاني إلى درام أرميني

تحويل BTN إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1 btn
4.67 amd

1.00000 BTN = 4.66642 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:9 UTC
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BTN إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078789.26781.46521.667360.9543518.4087
1GBP1.1689111.26085104.3421.712611.948911.1155521.5172
1USD0.927050.793116182.7551.35831.545710.884917.0656
1INR0.01120220.00958390.012083910.01641350.01867820.0106930.206218

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / درام أرمينية
1 BTN4.66642 AMD
5 BTN23.33210 AMD
10 BTN46.66420 AMD
20 BTN93.32840 AMD
50 BTN233.32100 AMD
100 BTN466.64200 AMD
250 BTN1166.60500 AMD
500 BTN2333.21000 AMD
1000 BTN4666.42000 AMD
2000 BTN9332.84000 AMD
5000 BTN23332.10000 AMD
10000 BTN46664.20000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / نغولتروم بوتاني
1 AMD0.21430 BTN
5 AMD1.07149 BTN
10 AMD2.14297 BTN
20 AMD4.28594 BTN
50 AMD10.71485 BTN
100 AMD21.42970 BTN
250 AMD53.57425 BTN
500 AMD107.14850 BTN
1000 AMD214.29700 BTN
2000 AMD428.59400 BTN
5000 AMD1071.48500 BTN
10000 AMD2142.97000 BTN