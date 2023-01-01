نغولتروم بوتاني إلى بولا بوتسواني

تحويل BTN إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٦٣٫٤١ bwp

1.00000 BTN = 0.16341 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BTN إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064788.51951.436871.660480.957618.2096
1GBP1.1572711.2321102.4371.662781.921551.1082121.0726
1USD0.93920.811622183.14031.349551.559580.899417.103
1INR0.01129690.009762080.012027910.01623220.01875840.01081790.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Botswanan Pula
1 BTN0.16341 BWP
5 BTN0.81703 BWP
10 BTN1.63407 BWP
20 BTN3.26814 BWP
50 BTN8.17035 BWP
100 BTN16.34070 BWP
250 BTN40.85175 BWP
500 BTN81.70350 BWP
1000 BTN163.40700 BWP
2000 BTN326.81400 BWP
5000 BTN817.03500 BWP
10000 BTN1634.07000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / نغولتروم بوتاني
1 BWP6.11970 BTN
5 BWP30.59850 BTN
10 BWP61.19700 BTN
20 BWP122.39400 BTN
50 BWP305.98500 BTN
100 BWP611.97000 BTN
250 BWP1529.92500 BTN
500 BWP3059.85000 BTN
1000 BWP6119.70000 BTN
2000 BWP12239.40000 BTN
5000 BWP30598.50000 BTN
10000 BWP61197.00000 BTN