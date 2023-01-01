ألف نغولتروم بوتاني إلى بولا بوتسواني

تحويل BTN إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٦٣٫٤١ bwp

1.00000 BTN = 0.16341 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078889.27341.465331.666870.954518.4099
1GBP1.1690411.2611104.3591.712951.948551.1158521.5209
1USD0.926950.792959182.75251.35831.545120.884817.0652
1INR0.01120150.009582290.012084210.0164140.01867150.01069210.20622

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Botswanan Pula
1 BTN0.16341 BWP
5 BTN0.81705 BWP
10 BTN1.63410 BWP
20 BTN3.26820 BWP
50 BTN8.17050 BWP
100 BTN16.34100 BWP
250 BTN40.85250 BWP
500 BTN81.70500 BWP
1000 BTN163.41000 BWP
2000 BTN326.82000 BWP
5000 BTN817.05000 BWP
10000 BTN1634.10000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / نغولتروم بوتاني
1 BWP6.11959 BTN
5 BWP30.59795 BTN
10 BWP61.19590 BTN
20 BWP122.39180 BTN
50 BWP305.97950 BTN
100 BWP611.95900 BTN
250 BWP1529.89750 BTN
500 BWP3059.79500 BTN
1000 BWP6119.59000 BTN
2000 BWP12239.18000 BTN
5000 BWP30597.95000 BTN
10000 BWP61195.90000 BTN