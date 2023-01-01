10 آلاف بولا بوتسواني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BWP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bwp
٦١٬٠٣٠٫٥٠ btn

1.00000 BWP = 6.10305 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:20 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BWP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BTN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.0795589.27481.46771.669580.954418.4684
1GBP1.1697311.2628104.4291.716841.952981.1163921.6034
1USD0.926350.791891182.69631.359551.546550.884117.1075
1INR0.01120140.009575890.012092410.01644030.01870160.01069090.206871

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / نغولتروم بوتاني
1 BWP6.10305 BTN
5 BWP30.51525 BTN
10 BWP61.03050 BTN
20 BWP122.06100 BTN
50 BWP305.15250 BTN
100 BWP610.30500 BTN
250 BWP1525.76250 BTN
500 BWP3051.52500 BTN
1000 BWP6103.05000 BTN
2000 BWP12206.10000 BTN
5000 BWP30515.25000 BTN
10000 BWP61030.50000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Botswanan Pula
1 BTN0.16385 BWP
5 BTN0.81926 BWP
10 BTN1.63852 BWP
20 BTN3.27704 BWP
50 BTN8.19260 BWP
100 BTN16.38520 BWP
250 BTN40.96300 BWP
500 BTN81.92600 BWP
1000 BTN163.85200 BWP
2000 BTN327.70400 BWP
5000 BTN819.26000 BWP
10000 BTN1638.52000 BWP