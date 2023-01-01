نغولتروم بوتاني إلى فرنك غيني

تحويل BTN إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
103338 gnf

1.00000 BTN = 103.33800 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064688.52111.436731.659940.957518.2075
1GBP1.1572711.23215102.4531.662851.921181.1080921.0731
1USD0.93930.811589183.14961.349551.559210.899517.1027
1INR0.01129670.009760590.012026510.01623040.01875190.01081790.205686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Guinean Franc
1 BTN103.33800 GNF
5 BTN516.69000 GNF
10 BTN1033.38000 GNF
20 BTN2066.76000 GNF
50 BTN5166.90000 GNF
100 BTN10333.80000 GNF
250 BTN25834.50000 GNF
500 BTN51669.00000 GNF
1000 BTN103338.00000 GNF
2000 BTN206676.00000 GNF
5000 BTN516690.00000 GNF
10000 BTN1033380.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / نغولتروم بوتاني
1 GNF0.00968 BTN
5 GNF0.04838 BTN
10 GNF0.09677 BTN
20 GNF0.19354 BTN
50 GNF0.48385 BTN
100 GNF0.96770 BTN
250 GNF2.41925 BTN
500 GNF4.83850 BTN
1000 GNF9.67700 BTN
2000 GNF19.35400 BTN
5000 GNF48.38500 BTN
10000 GNF96.77000 BTN