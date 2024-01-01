2000 فرنك غيني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل GNF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

2,000 gnf
19.29 btn

1.00000 GNF = 0.00965 BTN

Mid-market exchange rate at 00:25
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538651.081789.63941.461541.649060.95354518.5219
1 GBP1.1711511.26685104.9831.71171.931321.1167421.6923
1 USD0.924450.789359182.8691.351151.524510.8815517.123
1 INR0.01115580.009525390.012067210.01630460.01839660.01063790.206627

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guinean Franc / نغولتروم بوتاني
1 GNF0.00965 BTN
5 GNF0.04823 BTN
10 GNF0.09645 BTN
20 GNF0.19291 BTN
50 GNF0.48227 BTN
100 GNF0.96454 BTN
250 GNF2.41135 BTN
500 GNF4.82271 BTN
1000 GNF9.64541 BTN
2000 GNF19.29082 BTN
5000 GNF48.22705 BTN
10000 GNF96.45410 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Guinean Franc
1 BTN103.67600 GNF
5 BTN518.38000 GNF
10 BTN1036.76000 GNF
20 BTN2073.52000 GNF
50 BTN5183.80000 GNF
100 BTN10367.60000 GNF
250 BTN25919.00000 GNF
500 BTN51838.00000 GNF
1000 BTN103676.00000 GNF
2000 BTN207352.00000 GNF
5000 BTN518380.00000 GNF
10000 BTN1036760.00000 GNF