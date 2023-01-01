2000 نغولتروم بوتاني إلى فرنك غيني

تحويل BTN إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

2000 btn
207674 gnf

1.00000 BTN = 103.83700 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:7 UTC
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BTN إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078889.25451.464791.665710.9539518.3979
1GBP1.1690411.2612104.3451.712461.947351.1152121.5085
1USD0.926950.792896182.7351.35781.544040.8842517.054
1INR0.01120390.009583560.012086810.01641140.01866250.01068770.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Guinean Franc
1 BTN103.83700 GNF
5 BTN519.18500 GNF
10 BTN1038.37000 GNF
20 BTN2076.74000 GNF
50 BTN5191.85000 GNF
100 BTN10383.70000 GNF
250 BTN25959.25000 GNF
500 BTN51918.50000 GNF
1000 BTN103837.00000 GNF
2000 BTN207674.00000 GNF
5000 BTN519185.00000 GNF
10000 BTN1038370.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / نغولتروم بوتاني
1 GNF0.00963 BTN
5 GNF0.04815 BTN
10 GNF0.09631 BTN
20 GNF0.19261 BTN
50 GNF0.48153 BTN
100 GNF0.96305 BTN
250 GNF2.40763 BTN
500 GNF4.81525 BTN
1000 GNF9.63051 BTN
2000 GNF19.26102 BTN
5000 GNF48.15255 BTN
10000 GNF96.30510 BTN