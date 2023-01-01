نغولتروم بوتاني إلى رينغيت ماليزي

تحويل BTN إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
56.43 myr

1.00000 BTN = 0.05643 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:36 UTC
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BTN إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / رينغيت ماليزي
1 BTN0.05643 MYR
5 BTN0.28213 MYR
10 BTN0.56426 MYR
20 BTN1.12851 MYR
50 BTN2.82129 MYR
100 BTN5.64257 MYR
250 BTN14.10642 MYR
500 BTN28.21285 MYR
1000 BTN56.42570 MYR
2000 BTN112.85140 MYR
5000 BTN282.12850 MYR
10000 BTN564.25700 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / نغولتروم بوتاني
1 MYR17.72240 BTN
5 MYR88.61200 BTN
10 MYR177.22400 BTN
20 MYR354.44800 BTN
50 MYR886.12000 BTN
100 MYR1772.24000 BTN
250 MYR4430.60000 BTN
500 MYR8861.20000 BTN
1000 MYR17722.40000 BTN
2000 MYR35444.80000 BTN
5000 MYR88612.00000 BTN
10000 MYR177224.00000 BTN