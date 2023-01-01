نغولتروم بوتاني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BTN إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
94.14 hkd

1.00000 BTN = 0.09414 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:45 UTC
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BTN إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار هونغ كونغ
1 BTN0.09414 HKD
5 BTN0.47069 HKD
10 BTN0.94139 HKD
20 BTN1.88278 HKD
50 BTN4.70695 HKD
100 BTN9.41389 HKD
250 BTN23.53472 HKD
500 BTN47.06945 HKD
1000 BTN94.13890 HKD
2000 BTN188.27780 HKD
5000 BTN470.69450 HKD
10000 BTN941.38900 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / نغولتروم بوتاني
100 HKD1062.26000 BTN
200 HKD2124.52000 BTN
300 HKD3186.78000 BTN
500 HKD5311.30000 BTN
1000 HKD10622.60000 BTN
2000 HKD21245.20000 BTN
2500 HKD26556.50000 BTN
3000 HKD31867.80000 BTN
4000 HKD42490.40000 BTN
5000 HKD53113.00000 BTN
10000 HKD106226.00000 BTN
20000 HKD212452.00000 BTN