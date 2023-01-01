نغولتروم بوتاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BTN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٥٫٩٩ ils

1.00000 BTN = 0.04599 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:45 UTC
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BTN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Israeli New Sheqel
1 BTN0.04599 ILS
5 BTN0.22993 ILS
10 BTN0.45985 ILS
20 BTN0.91971 ILS
50 BTN2.29927 ILS
100 BTN4.59854 ILS
250 BTN11.49635 ILS
500 BTN22.99270 ILS
1000 BTN45.98540 ILS
2000 BTN91.97080 ILS
5000 BTN229.92700 ILS
10000 BTN459.85400 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / نغولتروم بوتاني
1 ILS21.74600 BTN
5 ILS108.73000 BTN
10 ILS217.46000 BTN
20 ILS434.92000 BTN
50 ILS1087.30000 BTN
100 ILS2174.60000 BTN
250 ILS5436.50000 BTN
500 ILS10873.00000 BTN
1000 ILS21746.00000 BTN
2000 ILS43492.00000 BTN
5000 ILS108730.00000 BTN
10000 ILS217460.00000 BTN