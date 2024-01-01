Bhutan ngultrumundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BTN → ILS çevirin

1.000 btn
44,85 ils

1,000 BTN = 0,04485 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Yeni İsrail Şekeli
1 BTN0,04485 ILS
5 BTN0,22425 ILS
10 BTN0,44850 ILS
20 BTN0,89699 ILS
50 BTN2,24248 ILS
100 BTN4,48496 ILS
250 BTN11,21240 ILS
500 BTN22,42480 ILS
1000 BTN44,84960 ILS
2000 BTN89,69920 ILS
5000 BTN224,24800 ILS
10000 BTN448,49600 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bhutan Ngultrumu
1 ILS22,29680 BTN
5 ILS111,48400 BTN
10 ILS222,96800 BTN
20 ILS445,93600 BTN
50 ILS1.114,84000 BTN
100 ILS2.229,68000 BTN
250 ILS5.574,20000 BTN
500 ILS11.148,40000 BTN
1000 ILS22.296,80000 BTN
2000 ILS44.593,60000 BTN
5000 ILS111.484,00000 BTN
10000 ILS222.968,00000 BTN