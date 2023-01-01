250 Yeni İsrail şekelinden Bhutan ngultrumuna
Reel döviz kuru ile ILS → BTN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bhutan Ngultrumu
|1 ILS
|21.79810 BTN
|5 ILS
|108.99050 BTN
|10 ILS
|217.98100 BTN
|20 ILS
|435.96200 BTN
|50 ILS
|1089.90500 BTN
|100 ILS
|2179.81000 BTN
|250 ILS
|5449.52500 BTN
|500 ILS
|10899.05000 BTN
|1000 ILS
|21798.10000 BTN
|2000 ILS
|43596.20000 BTN
|5000 ILS
|108990.50000 BTN
|10000 ILS
|217981.00000 BTN