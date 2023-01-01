نغولتروم بوتاني إلى بيزو أوروغواي

تحويل BTN إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
459.07 uyu

1.00000 BTN = 0.45907 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BTN إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0652588.5691.437241.661080.9576518.2111
1GBP1.1574111.23285102.5041.663361.922421.1083921.0763
1USD0.938750.811129183.14391.34921.559330.89917.0956
1INR0.01129060.009755720.012027310.01622730.01875460.01081260.205615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البيزو االأوروجواي
1 BTN0.45907 UYU
5 BTN2.29536 UYU
10 BTN4.59072 UYU
20 BTN9.18144 UYU
50 BTN22.95360 UYU
100 BTN45.90720 UYU
250 BTN114.76800 UYU
500 BTN229.53600 UYU
1000 BTN459.07200 UYU
2000 BTN918.14400 UYU
5000 BTN2295.36000 UYU
10000 BTN4590.72000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / نغولتروم بوتاني
1 UYU2.17831 BTN
5 UYU10.89155 BTN
10 UYU21.78310 BTN
20 UYU43.56620 BTN
50 UYU108.91550 BTN
100 UYU217.83100 BTN
250 UYU544.57750 BTN
500 UYU1089.15500 BTN
1000 UYU2178.31000 BTN
2000 UYU4356.62000 BTN
5000 UYU10891.55000 BTN
10000 UYU21783.10000 BTN