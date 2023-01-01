10 نغولتروم بوتاني إلى بيزو أوروغواي

تحويل BTN إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٠ btn
٤٫٥٥ uyu

1.00000 BTN = 0.45473 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BTN إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0889.3161.467721.670530.954818.4678
1GBP1.1689811.2625104.4091.715741.952821.1161421.5885
1USD0.925950.792079182.71.3591.546790.884117.0998
1INR0.01119620.009577740.012091910.01643290.01870360.01069040.206769

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البيزو االأوروجواي
1 BTN0.45473 UYU
5 BTN2.27365 UYU
10 BTN4.54731 UYU
20 BTN9.09462 UYU
50 BTN22.73655 UYU
100 BTN45.47310 UYU
250 BTN113.68275 UYU
500 BTN227.36550 UYU
1000 BTN454.73100 UYU
2000 BTN909.46200 UYU
5000 BTN2273.65500 UYU
10000 BTN4547.31000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / نغولتروم بوتاني
1 UYU2.19910 BTN
5 UYU10.99550 BTN
10 UYU21.99100 BTN
20 UYU43.98200 BTN
50 UYU109.95500 BTN
100 UYU219.91000 BTN
250 UYU549.77500 BTN
500 UYU1099.55000 BTN
1000 UYU2199.10000 BTN
2000 UYU4398.20000 BTN
5000 UYU10995.50000 BTN
10000 UYU21991.00000 BTN