Bhutan ngultrumundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile BTN → UYU çevirin

1.000 btn
463,93 uyu

1,000 BTN = 0,4639 UYU

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

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Bhutan ngultrumundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Uruguay Pesosu
1 BTN0,46393 UYU
5 BTN2,31966 UYU
10 BTN4,63931 UYU
20 BTN9,27862 UYU
50 BTN23,19655 UYU
100 BTN46,39310 UYU
250 BTN115,98275 UYU
500 BTN231,96550 UYU
1000 BTN463,93100 UYU
2000 BTN927,86200 UYU
5000 BTN2.319,65500 UYU
10000 BTN4.639,31000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Bhutan Ngultrumu
1 UYU2,15549 BTN
5 UYU10,77745 BTN
10 UYU21,55490 BTN
20 UYU43,10980 BTN
50 UYU107,77450 BTN
100 UYU215,54900 BTN
250 UYU538,87250 BTN
500 UYU1.077,74500 BTN
1000 UYU2.155,49000 BTN
2000 UYU4.310,98000 BTN
5000 UYU10.777,45000 BTN
10000 UYU21.554,90000 BTN