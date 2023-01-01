نغولتروم بوتاني إلى جنيه مصري

تحويل BTN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٣٧١٫٨٨ egp

1.00000 BTN = 0.37188 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:42 UTC
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BTN إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064688.51361.436731.660320.957518.2082
1GBP1.1573411.23215102.4441.662851.921631.1081521.0738
1USD0.939250.811589183.14261.349551.559580.899417.1033
1INR0.01129770.009761420.012027510.01623180.01875780.01081760.20571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه مصري
1 BTN0.37188 EGP
5 BTN1.85940 EGP
10 BTN3.71879 EGP
20 BTN7.43758 EGP
50 BTN18.59395 EGP
100 BTN37.18790 EGP
250 BTN92.96975 EGP
500 BTN185.93950 EGP
1000 BTN371.87900 EGP
2000 BTN743.75800 EGP
5000 BTN1859.39500 EGP
10000 BTN3718.79000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / نغولتروم بوتاني
1 EGP2.68905 BTN
5 EGP13.44525 BTN
10 EGP26.89050 BTN
20 EGP53.78100 BTN
50 EGP134.45250 BTN
100 EGP268.90500 BTN
250 EGP672.26250 BTN
500 EGP1344.52500 BTN
1000 EGP2689.05000 BTN
2000 EGP5378.10000 BTN
5000 EGP13445.25000 BTN
10000 EGP26890.50000 BTN