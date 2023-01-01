ألف نغولتروم بوتاني إلى جنيه مصري

تحويل BTN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
373.65 egp

1.00000 BTN = 0.37365 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:55 UTC
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BTN إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078689.25421.465011.665920.954218.4012
1GBP1.1690411.261104.3481.712751.947641.115521.513
1USD0.927150.793021182.751.358251.544520.884717.0603
1INR0.0112040.009583340.012084610.01641390.01866490.01069120.206167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه مصري
1 BTN0.37365 EGP
5 BTN1.86826 EGP
10 BTN3.73652 EGP
20 BTN7.47304 EGP
50 BTN18.68260 EGP
100 BTN37.36520 EGP
250 BTN93.41300 EGP
500 BTN186.82600 EGP
1000 BTN373.65200 EGP
2000 BTN747.30400 EGP
5000 BTN1868.26000 EGP
10000 BTN3736.52000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / نغولتروم بوتاني
1 EGP2.67628 BTN
5 EGP13.38140 BTN
10 EGP26.76280 BTN
20 EGP53.52560 BTN
50 EGP133.81400 BTN
100 EGP267.62800 BTN
250 EGP669.07000 BTN
500 EGP1338.14000 BTN
1000 EGP2676.28000 BTN
2000 EGP5352.56000 BTN
5000 EGP13381.40000 BTN
10000 EGP26762.80000 BTN