نغولتروم بوتاني إلى بانغا تونغي

تحويل BTN إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
28.57 top

1.00000 BTN = 0.02857 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:21 UTC
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BTN إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065288.56541.437271.660870.957718.2085
1GBP1.1575411.233102.5171.663691.922511.1085821.0769
1USD0.93880.81103183.14441.34931.559210.8991517.094
1INR0.01129110.009754480.012027310.01622840.0187530.01081430.205594

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

BTN إلى USD

BTN إلى CAD

BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

BTN إلى GBP

BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Tongan Paʻanga
1 BTN0.02857 TOP
5 BTN0.14286 TOP
10 BTN0.28573 TOP
20 BTN0.57146 TOP
50 BTN1.42864 TOP
100 BTN2.85729 TOP
250 BTN7.14322 TOP
500 BTN14.28645 TOP
1000 BTN28.57290 TOP
2000 BTN57.14580 TOP
5000 BTN142.86450 TOP
10000 BTN285.72900 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / نغولتروم بوتاني
1 TOP34.99820 BTN
5 TOP174.99100 BTN
10 TOP349.98200 BTN
20 TOP699.96400 BTN
50 TOP1749.91000 BTN
100 TOP3499.82000 BTN
250 TOP8749.55000 BTN
500 TOP17499.10000 BTN
1000 TOP34998.20000 BTN
2000 TOP69996.40000 BTN
5000 TOP174991.00000 BTN
10000 TOP349982.00000 BTN