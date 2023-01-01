نغولتروم بوتاني إلى روبية باكستانية

تحويل BTN إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
3524.72 pkr

1.00000 BTN = 3.52472 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
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BTN إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.53761.436731.660120.9577518.2091
1GBP1.1575411.23255102.4861.663081.921661.1086421.0778
1USD0.93910.811326183.14951.34931.559090.899417.101
1INR0.01129460.009757440.012026510.01622740.01875040.01081670.205666

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Pakistani Rupee
1 BTN3.52472 PKR
5 BTN17.62360 PKR
10 BTN35.24720 PKR
20 BTN70.49440 PKR
50 BTN176.23600 PKR
100 BTN352.47200 PKR
250 BTN881.18000 PKR
500 BTN1762.36000 PKR
1000 BTN3524.72000 PKR
2000 BTN7049.44000 PKR
5000 BTN17623.60000 PKR
10000 BTN35247.20000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / نغولتروم بوتاني
1 PKR0.28371 BTN
5 PKR1.41855 BTN
10 PKR2.83710 BTN
20 PKR5.67420 BTN
50 PKR14.18550 BTN
100 PKR28.37100 BTN
250 PKR70.92750 BTN
500 PKR141.85500 BTN
1000 PKR283.71000 BTN
2000 PKR567.42000 BTN
5000 PKR1418.55000 BTN
10000 PKR2837.10000 BTN