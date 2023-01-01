50 نغولتروم بوتاني إلى روبية باكستانية

تحويل BTN إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
١٨٤٫٧١ pkr

1.00000 BTN = 3.69420 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
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BTN إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.0889.29941.467451.668730.95418.4143
1GBP1.1687711.26235104.3771.715221.950481.1150121.5234
1USD0.925950.792173182.68461.358751.545120.883317.0503
1INR0.01119830.009580660.012094210.01643290.01868690.01068280.206209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Pakistani Rupee
1 BTN3.69420 PKR
5 BTN18.47100 PKR
10 BTN36.94200 PKR
20 BTN73.88400 PKR
50 BTN184.71000 PKR
100 BTN369.42000 PKR
250 BTN923.55000 PKR
500 BTN1847.10000 PKR
1000 BTN3694.20000 PKR
2000 BTN7388.40000 PKR
5000 BTN18471.00000 PKR
10000 BTN36942.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / نغولتروم بوتاني
1 PKR0.27070 BTN
5 PKR1.35347 BTN
10 PKR2.70695 BTN
20 PKR5.41390 BTN
50 PKR13.53475 BTN
100 PKR27.06950 BTN
250 PKR67.67375 BTN
500 PKR135.34750 BTN
1000 PKR270.69500 BTN
2000 PKR541.39000 BTN
5000 PKR1353.47500 BTN
10000 PKR2706.95000 BTN