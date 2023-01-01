10 روبية باكستانية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل PKR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٢٫٩٣ btn

1.00000 PKR = 0.29258 BTN

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073389.19871.465161.647930.9636518.7309
1GBP1.1528711.23735102.8321.689111.899821.1109621.5939
1USD0.93170.808179183.1071.36511.535390.8978517.4517
1INR0.01121090.009724560.012032710.01642580.01847490.01080350.209991

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / نغولتروم بوتاني
1 PKR0.29258 BTN
5 PKR1.46288 BTN
10 PKR2.92576 BTN
20 PKR5.85152 BTN
50 PKR14.62880 BTN
100 PKR29.25760 BTN
250 PKR73.14400 BTN
500 PKR146.28800 BTN
1000 PKR292.57600 BTN
2000 PKR585.15200 BTN
5000 PKR1462.88000 BTN
10000 PKR2925.76000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Pakistani Rupee
1 BTN3.41792 PKR
5 BTN17.08960 PKR
10 BTN34.17920 PKR
20 BTN68.35840 PKR
50 BTN170.89600 PKR
100 BTN341.79200 PKR
250 BTN854.48000 PKR
500 BTN1708.96000 PKR
1000 BTN3417.92000 PKR
2000 BTN6835.84000 PKR
5000 BTN17089.60000 PKR
10000 BTN34179.20000 PKR