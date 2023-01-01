نغولتروم بوتاني إلى فاتو فانواتي

تحويل BTN إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
1474 vuv

1.00000 BTN = 1.47355 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 22:46 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BTN إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 VUV
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0652588.5691.437241.661080.9576518.2111
1GBP1.1574111.23285102.5041.663361.922421.1083921.0763
1USD0.938750.811129183.14391.34921.559330.89917.0956
1INR0.01129060.009755720.012027310.01622730.01875460.01081260.205615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

BTN إلى USD

BTN إلى CAD

BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

BTN إلى GBP

BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فاتو فانواتو
1 BTN1.47355 VUV
5 BTN7.36775 VUV
10 BTN14.73550 VUV
20 BTN29.47100 VUV
50 BTN73.67750 VUV
100 BTN147.35500 VUV
250 BTN368.38750 VUV
500 BTN736.77500 VUV
1000 BTN1473.55000 VUV
2000 BTN2947.10000 VUV
5000 BTN7367.75000 VUV
10000 BTN14735.50000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / نغولتروم بوتاني
1 VUV0.67863 BTN
5 VUV3.39316 BTN
10 VUV6.78631 BTN
20 VUV13.57262 BTN
50 VUV33.93155 BTN
100 VUV67.86310 BTN
250 VUV169.65775 BTN
500 VUV339.31550 BTN
1000 VUV678.63100 BTN
2000 VUV1357.26200 BTN
5000 VUV3393.15500 BTN
10000 VUV6786.31000 BTN