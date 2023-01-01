نغولتروم بوتاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BTN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٧٦٫٣٥ czk

1.00000 BTN = 0.27635 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:43 UTC
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BTN إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064688.51361.436731.660320.957518.2082
1GBP1.1573411.23215102.4441.662851.921631.1081521.0738
1USD0.939250.811589183.14261.349551.559580.899417.1033
1INR0.01129770.009761420.012027510.01623180.01875780.01081760.20571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BTN0.27635 CZK
5 BTN1.38177 CZK
10 BTN2.76353 CZK
20 BTN5.52706 CZK
50 BTN13.81765 CZK
100 BTN27.63530 CZK
250 BTN69.08825 CZK
500 BTN138.17650 CZK
1000 BTN276.35300 CZK
2000 BTN552.70600 CZK
5000 BTN1381.76500 CZK
10000 BTN2763.53000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / نغولتروم بوتاني
1 CZK3.61856 BTN
5 CZK18.09280 BTN
10 CZK36.18560 BTN
20 CZK72.37120 BTN
50 CZK180.92800 BTN
100 CZK361.85600 BTN
250 CZK904.64000 BTN
500 CZK1809.28000 BTN
1000 CZK3618.56000 BTN
2000 CZK7237.12000 BTN
5000 CZK18092.80000 BTN
10000 CZK36185.60000 BTN