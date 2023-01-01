نغولتروم بوتاني إلى دينار بحريني

تحويل BTN إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٫٥٣٧ bhd

1.00000 BTN = 0.00454 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.51911.436871.660610.957618.2098
1GBP1.1573411.2322102.4451.662921.921861.1082721.0746
1USD0.939250.811557183.13991.349551.55970.8993517.1032
1INR0.0112970.009761340.012027910.01623230.01875990.01081730.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Bahraini Dinar
1 BTN0.00454 BHD
5 BTN0.02268 BHD
10 BTN0.04537 BHD
20 BTN0.09074 BHD
50 BTN0.22684 BHD
100 BTN0.45369 BHD
250 BTN1.13421 BHD
500 BTN2.26843 BHD
1000 BTN4.53686 BHD
2000 BTN9.07372 BHD
5000 BTN22.68430 BHD
10000 BTN45.36860 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / نغولتروم بوتاني
1 BHD220.41700 BTN
5 BHD1102.08500 BTN
10 BHD2204.17000 BTN
20 BHD4408.34000 BTN
50 BHD11020.85000 BTN
100 BHD22041.70000 BTN
250 BHD55104.25000 BTN
500 BHD110208.50000 BTN
1000 BHD220417.00000 BTN
2000 BHD440834.00000 BTN
5000 BHD1102085.00000 BTN
10000 BHD2204170.00000 BTN