50 نغولتروم بوتاني إلى دينار بحريني

تحويل BTN إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
٠٫٢٢٨ bhd

1.00000 BTN = 0.00456 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:33 UTC
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BTN إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.0788589.27811.465291.666560.9541518.4087
1GBP1.1691111.26135104.381.713171.948481.1155121.5228
1USD0.92690.792801182.7531.35821.544760.884417.0633
1INR0.0112010.009580330.012084210.01641270.01866710.01068720.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Bahraini Dinar
1 BTN0.00456 BHD
5 BTN0.02279 BHD
10 BTN0.04559 BHD
20 BTN0.09117 BHD
50 BTN0.22793 BHD
100 BTN0.45586 BHD
250 BTN1.13966 BHD
500 BTN2.27931 BHD
1000 BTN4.55862 BHD
2000 BTN9.11724 BHD
5000 BTN22.79310 BHD
10000 BTN45.58620 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / نغولتروم بوتاني
1 BHD219.36500 BTN
5 BHD1096.82500 BTN
10 BHD2193.65000 BTN
20 BHD4387.30000 BTN
50 BHD10968.25000 BTN
100 BHD21936.50000 BTN
250 BHD54841.25000 BTN
500 BHD109682.50000 BTN
1000 BHD219365.00000 BTN
2000 BHD438730.00000 BTN
5000 BHD1096825.00000 BTN
10000 BHD2193650.00000 BTN