نغولتروم بوتاني إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل BTN إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٤٠٫٣٦ nio

1.00000 BTN = 0.44036 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 6:48 UTC
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BTN إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / نيكاراغوا كوردوبا
1 BTN0.44036 NIO
5 BTN2.20179 NIO
10 BTN4.40357 NIO
20 BTN8.80714 NIO
50 BTN22.01785 NIO
100 BTN44.03570 NIO
250 BTN110.08925 NIO
500 BTN220.17850 NIO
1000 BTN440.35700 NIO
2000 BTN880.71400 NIO
5000 BTN2201.78500 NIO
10000 BTN4403.57000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / نغولتروم بوتاني
1 NIO2.27088 BTN
5 NIO11.35440 BTN
10 NIO22.70880 BTN
20 NIO45.41760 BTN
50 NIO113.54400 BTN
100 NIO227.08800 BTN
250 NIO567.72000 BTN
500 NIO1135.44000 BTN
1000 NIO2270.88000 BTN
2000 NIO4541.76000 BTN
5000 NIO11354.40000 BTN
10000 NIO22708.80000 BTN