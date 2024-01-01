Bhutan ngultrumundan Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile BTN → NIO çevirin

1.000 btn
440,28 nio

1,000 BTN = 0,4403 NIO

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Nikaragua Kordobası
1 BTN0,44028 NIO
5 BTN2,20139 NIO
10 BTN4,40279 NIO
20 BTN8,80558 NIO
50 BTN22,01395 NIO
100 BTN44,02790 NIO
250 BTN110,06975 NIO
500 BTN220,13950 NIO
1000 BTN440,27900 NIO
2000 BTN880,55800 NIO
5000 BTN2.201,39500 NIO
10000 BTN4.402,79000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Bhutan Ngultrumu
1 NIO2,27129 BTN
5 NIO11,35645 BTN
10 NIO22,71290 BTN
20 NIO45,42580 BTN
50 NIO113,56450 BTN
100 NIO227,12900 BTN
250 NIO567,82250 BTN
500 NIO1.135,64500 BTN
1000 NIO2.271,29000 BTN
2000 NIO4.542,58000 BTN
5000 NIO11.356,45000 BTN
10000 NIO22.712,90000 BTN