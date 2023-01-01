نغولتروم بوتاني إلى غواراني باراغواي

تحويل BTN إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٨٧٬٦١٨ pyg

1.00000 BTN = 87.61750 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:25 UTC
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BTN إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0649588.55431.436941.660350.9576518.2036
1GBP1.1576111.23285102.5161.663481.922121.1085821.0736
1USD0.939050.811129183.15351.34931.559090.899217.0934
1INR0.01129250.009754590.01202610.01622660.01874950.01081370.205564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / غواراني باراغواي
1 BTN87.61750 PYG
5 BTN438.08750 PYG
10 BTN876.17500 PYG
20 BTN1752.35000 PYG
50 BTN4380.87500 PYG
100 BTN8761.75000 PYG
250 BTN21904.37500 PYG
500 BTN43808.75000 PYG
1000 BTN87617.50000 PYG
2000 BTN175235.00000 PYG
5000 BTN438087.50000 PYG
10000 BTN876175.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / نغولتروم بوتاني
1 PYG0.01141 BTN
5 PYG0.05707 BTN
10 PYG0.11413 BTN
20 PYG0.22826 BTN
50 PYG0.57066 BTN
100 PYG1.14132 BTN
250 PYG2.85330 BTN
500 PYG5.70660 BTN
1000 PYG11.41320 BTN
2000 PYG22.82640 BTN
5000 PYG57.06600 BTN
10000 PYG114.13200 BTN