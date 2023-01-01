1 نغولتروم بوتاني إلى غواراني باراغواي

تحويل BTN إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٨٨ pyg

1.00000 BTN = 87.92920 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.080389.32511.468021.669580.9543518.426
1GBP1.1686311.26235104.3781.715411.950931.1152921.5311
1USD0.925750.792173182.68551.35891.545480.883517.0564
1INR0.01119510.009580560.01209410.01643460.0186910.01068510.20628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / غواراني باراغواي
1 BTN87.92920 PYG
5 BTN439.64600 PYG
10 BTN879.29200 PYG
20 BTN1758.58400 PYG
50 BTN4396.46000 PYG
100 BTN8792.92000 PYG
250 BTN21982.30000 PYG
500 BTN43964.60000 PYG
1000 BTN87929.20000 PYG
2000 BTN175858.40000 PYG
5000 BTN439646.00000 PYG
10000 BTN879292.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / نغولتروم بوتاني
1 PYG0.01137 BTN
5 PYG0.05686 BTN
10 PYG0.11373 BTN
20 PYG0.22746 BTN
50 PYG0.56864 BTN
100 PYG1.13728 BTN
250 PYG2.84320 BTN
500 PYG5.68640 BTN
1000 PYG11.37280 BTN
2000 PYG22.74560 BTN
5000 PYG56.86400 BTN
10000 PYG113.72800 BTN