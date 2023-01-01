5 غواراني باراغواي إلى نغولتروم بوتاني
تحويل PYG إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى نغولتروم بوتاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / غواراني باراغواي
|1 BTN
|89.73230 PYG
|5 BTN
|448.66150 PYG
|10 BTN
|897.32300 PYG
|20 BTN
|1794.64600 PYG
|50 BTN
|4486.61500 PYG
|100 BTN
|8973.23000 PYG
|250 BTN
|22433.07500 PYG
|500 BTN
|44866.15000 PYG
|1000 BTN
|89732.30000 PYG
|2000 BTN
|179464.60000 PYG
|5000 BTN
|448661.50000 PYG
|10000 BTN
|897323.00000 PYG