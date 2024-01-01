Bhutan ngultrumundan Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile BTN → PYG çevirin

1.000 btn
88.529 pyg

1,000 BTN = 88,53 PYG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Paraguay Guaranisi
1 BTN88,52940 PYG
5 BTN442,64700 PYG
10 BTN885,29400 PYG
20 BTN1.770,58800 PYG
50 BTN4.426,47000 PYG
100 BTN8.852,94000 PYG
250 BTN22.132,35000 PYG
500 BTN44.264,70000 PYG
1000 BTN88.529,40000 PYG
2000 BTN177.058,80000 PYG
5000 BTN442.647,00000 PYG
10000 BTN885.294,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Bhutan Ngultrumu
1 PYG0,01130 BTN
5 PYG0,05648 BTN
10 PYG0,11296 BTN
20 PYG0,22591 BTN
50 PYG0,56479 BTN
100 PYG1,12957 BTN
250 PYG2,82393 BTN
500 PYG5,64785 BTN
1000 PYG11,29570 BTN
2000 PYG22,59140 BTN
5000 PYG56,47850 BTN
10000 PYG112,95700 BTN