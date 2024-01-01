10 bin Paraguay guaranisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile PYG → BTN çevirin

1,000₲ PYG = 0,01078Nu. BTN

16:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PYG → BTN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BTN
1 PYG → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01080,0111
Düşük0,01050,0105
Ortalama0,01070,0108
Değişim1.71%-2.38%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PYG → BTN istatistikleri

PYG → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0108, en düşük 0,0105 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0107 oldu. PYG → BTN kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

PYG → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0111, en düşük 0,0105 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0108 oldu. PYG → BTN kurundaki değişiklik -2.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,3990,94658,6981,3411,4050,79
1 AUD0,649154,7960,61438,110,8710,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62889,206162,0411,4171,4850,835

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Bhutan Ngultrumu
1 PYG0,01078 BTN
5 PYG0,05392 BTN
10 PYG0,10784 BTN
20 PYG0,21569 BTN
50 PYG0,53922 BTN
100 PYG1,07843 BTN
250 PYG2,69608 BTN
500 PYG5,39215 BTN
1000 PYG10,78430 BTN
2000 PYG21,56860 BTN
5000 PYG53,92150 BTN
10000 PYG107,84300 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Paraguay Guaranisi
1 BTN92,72770 PYG
5 BTN463,63850 PYG
10 BTN927,27700 PYG
20 BTN1.854,55400 PYG
50 BTN4.636,38500 PYG
100 BTN9.272,77000 PYG
250 BTN23.181,92500 PYG
500 BTN46.363,85000 PYG
1000 BTN92.727,70000 PYG
2000 BTN185.455,40000 PYG
5000 BTN463.638,50000 PYG
10000 BTN927.277,00000 PYG