نغولتروم بوتاني إلى بيزو دومنيكاني

تحويل BTN إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
683.40 dop

1.00000 BTN = 0.68340 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BTN إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064688.51361.436731.660320.957518.2082
1GBP1.1573411.23215102.4441.662851.921631.1081521.0738
1USD0.939250.811589183.14261.349551.559580.899417.1033
1INR0.01129770.009761420.012027510.01623180.01875780.01081760.20571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البيزو الدومينيكي
1 BTN0.68340 DOP
5 BTN3.41701 DOP
10 BTN6.83402 DOP
20 BTN13.66804 DOP
50 BTN34.17010 DOP
100 BTN68.34020 DOP
250 BTN170.85050 DOP
500 BTN341.70100 DOP
1000 BTN683.40200 DOP
2000 BTN1366.80400 DOP
5000 BTN3417.01000 DOP
10000 BTN6834.02000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / نغولتروم بوتاني
1 DOP1.46327 BTN
5 DOP7.31635 BTN
10 DOP14.63270 BTN
20 DOP29.26540 BTN
50 DOP73.16350 BTN
100 DOP146.32700 BTN
250 DOP365.81750 BTN
500 DOP731.63500 BTN
1000 DOP1463.27000 BTN
2000 DOP2926.54000 BTN
5000 DOP7316.35000 BTN
10000 DOP14632.70000 BTN