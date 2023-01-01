نغولتروم بوتاني إلى ليو روماني

تحويل BTN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٦٫١٨ ron

1.00000 BTN = 0.05618 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BTN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0649588.55431.436941.660350.9576518.2036
1GBP1.1576111.23285102.5161.663481.922121.1085821.0736
1USD0.939050.811129183.15351.34931.559090.899217.0934
1INR0.01129250.009754590.01202610.01622660.01874950.01081370.205564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

BTN إلى USD

BTN إلى CAD

BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

BTN إلى GBP

BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Romanian Leu
1 BTN0.05618 RON
5 BTN0.28092 RON
10 BTN0.56184 RON
20 BTN1.12367 RON
50 BTN2.80919 RON
100 BTN5.61837 RON
250 BTN14.04593 RON
500 BTN28.09185 RON
1000 BTN56.18370 RON
2000 BTN112.36740 RON
5000 BTN280.91850 RON
10000 BTN561.83700 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / نغولتروم بوتاني
1 RON17.79880 BTN
5 RON88.99400 BTN
10 RON177.98800 BTN
20 RON355.97600 BTN
50 RON889.94000 BTN
100 RON1779.88000 BTN
250 RON4449.70000 BTN
500 RON8899.40000 BTN
1000 RON17798.80000 BTN
2000 RON35597.60000 BTN
5000 RON88994.00000 BTN
10000 RON177988.00000 BTN