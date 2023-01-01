1 نغولتروم بوتاني إلى ليو روماني

تحويل BTN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1 btn
0.06 ron

1.00000 BTN = 0.05539 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 7:21 UTC
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BTN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.080289.32231.468051.669290.954318.4242
1GBP1.1686311.2624104.3881.715661.950861.1152321.5319
1USD0.925750.792142182.69051.359051.545360.883517.0563
1INR0.01119540.00957960.012093310.01643540.01868840.01068440.206267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Romanian Leu
1 BTN0.05539 RON
5 BTN0.27694 RON
10 BTN0.55388 RON
20 BTN1.10776 RON
50 BTN2.76940 RON
100 BTN5.53880 RON
250 BTN13.84700 RON
500 BTN27.69400 RON
1000 BTN55.38800 RON
2000 BTN110.77600 RON
5000 BTN276.94000 RON
10000 BTN553.88000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / نغولتروم بوتاني
1 RON18.05450 BTN
5 RON90.27250 BTN
10 RON180.54500 BTN
20 RON361.09000 BTN
50 RON902.72500 BTN
100 RON1805.45000 BTN
250 RON4513.62500 BTN
500 RON9027.25000 BTN
1000 RON18054.50000 BTN
2000 RON36109.00000 BTN
5000 RON90272.50000 BTN
10000 RON180545.00000 BTN