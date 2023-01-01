ألف نغولتروم بوتاني إلى ليو روماني

تحويل BTN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٥٫٣٩ ron

1.00000 BTN = 0.05539 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 7:22 UTC
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BTN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.0802589.32481.46791.66950.954418.4278
1GBP1.1687711.26255104.3991.715621.951241.1154721.5376
1USD0.925750.792048182.6891.358851.545480.883617.0588
1INR0.01119510.009578640.012093510.01643330.01869020.01068580.206301

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Romanian Leu
1 BTN0.05539 RON
5 BTN0.27693 RON
10 BTN0.55387 RON
20 BTN1.10774 RON
50 BTN2.76934 RON
100 BTN5.53868 RON
250 BTN13.84670 RON
500 BTN27.69340 RON
1000 BTN55.38680 RON
2000 BTN110.77360 RON
5000 BTN276.93400 RON
10000 BTN553.86800 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / نغولتروم بوتاني
1 RON18.05490 BTN
5 RON90.27450 BTN
10 RON180.54900 BTN
20 RON361.09800 BTN
50 RON902.74500 BTN
100 RON1805.49000 BTN
250 RON4513.72500 BTN
500 RON9027.45000 BTN
1000 RON18054.90000 BTN
2000 RON36109.80000 BTN
5000 RON90274.50000 BTN
10000 RON180549.00000 BTN